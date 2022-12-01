BİM'den Erdoğan'a yanıt geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda zincir marketlerle ilgili, ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını söylemişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan yanıt geldi.

Bloomberg HT'ye konuşan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok" dedi.