Bill Gates: Avrupa yardım paralarını Ukrayna'ya akıtıyor

Avrupa'nın dış yardım bütçesini Ukrayna'ya kanalize etmesi nedeniyle BM kalkınma hedeflerinin neredeyse hiçbiri gerçekleştirilemeyecek.

Financial Times'a konuşan Microsoft'un partonu ve Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, Ukrayna krizi yüzünden Avrupa'nın uluslararası yardıma ve iklim kriziyle mücadeleye ayırdığı fonların daraldığını, 'küresel kalkınmanın bugüne değinki en ağır zorluklarla karşı karşıya olduğunu' belirtti.

Gates, siyasi liderlerin 2030'a dek gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin neredeyse tamamının kaçırılmak üzere olduğunu söyledi.

BM'nin açlıktan iklim değişikliğine dek bir dizi sorunu çözmeye yönelik hedeflerine, 2015'te yaklaşık 200 ülke imza atmıştı.

Gates ile eski eşi Melinda French Gates ise bugün yayımladıkları vakfın yıllık ilerleme raporunda "Üzerinden 7 yıl geçti, ama dünya bu hedeflerden hiçbirine ulaşabileceğe benzemiyor" diye yazdı.