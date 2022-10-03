Bill Clinton'ın eski yardımcısı: Hillary Clinton 2024'te Başkanlığa aday olacak

Bill Clinton'ın eski bir yardımcısı, Hillary Clinton'ın ABD Başkanlığı'na tekrardan adaylığını koymaya niyetli olduğunu söyledi. Bill Clinton'ın siyasi danışmanı ve eski yardımcısı Dick Morris, Hillary Clinton'ın 2024 seçimlerinde Demokratlar Parti'den "ılımlı aday" olarak çıkmaya hazırlandığını söyledi.

Dick Morris, Joe Biden'dan "daha merkezci görünmek amacıyla" Clinton'ın Biden'ın göçmenlik politikasını eleştirmeye başladığını söyledi.

ABC News ve Washington Post tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, Demokrat Parti seçmenlerin yüzde 56'sı 2024'te Biden'ın aday olmasını istemiyor.

Morris, John Catsimatidis'in radyo ve podcast programı The Cats Roundtable'a yaptığı yorumda Clinton'ın son dönem yaptığı mitingler ve kampanyalara işaret ederek, "Bunların hepsi, onun ılımlı bir başkan adayı olacağının işaretleri. Ara seçimden sonra diyecek ki, 'Bak, sol bize Meclis'e ve Senato'ya mal oldu. 2024'te solcu bir adayla kalırsak Beyaz Saray'ı kaybedeceğiz. Merkeze gidecek ve bize zafer şansı verecek tek kişi benim.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay MSNBC'de çıkan Clinton, Florida Valisi Ron DeSantis'i göçmenleri Teksas'tan Massachusetts'teki Martha's Vineyard'a uçakla taşıdığı için eleştirdi. Ancak Clinton, aynı konuşmasında Cumhuriyetçilerin Biden'a saldırmak için kullandıkları bir terim olan "açık sınırlar" ifadesini de kullanarak mevcut hükümeti de hedef aldı. Clinton, "Hükümetlerin ve ülkelerin nasıl çalıştığı hakkında bir fikri olan hiç kimse açık sınırlar istemiyor" dedi.

Dick Morris ayrıca Clinton'un "Bernie Sanders gibi radikallerin" aday olabilmesini engellemek için kendisinin desteklenmesini talep edeceğini de ekledi.

Clinton'un Başkanlık adaylıkları

Hillary Clinton, Barack Obama'ya karşı 2008'de Demokrat Parti'nin Başkan adaylığı için aday olmuştu. Başkanlık seçimine giremeyen Clinton daha sonrasında Obama'nın Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

2016'da tekrar seçilmeya çalışan Clinton ön seçimde Vermont Bağımsız Senatör Bernie Sanders'ı yenerek adaylığı garantiledi. Daha sonra genel seçimlerde Donald Trump'a yenildi.