Bill Clinton hastanelik oldu

Eski ABD Başkanı Clinton, kan enfeksiyonu ile yoğun bakım ünitesinde hastaneye kaldırıldı.

Clinton'un durumunun 'Covid-19 ile ilgisi olmadığı' açıklanırken durumunun 'iyi' olduğu belirtildi.

Clinton'un sözcüsü Angel Urena Perşembe gecesi yaptığı açıklamada, "Salı akşamı Başkan Clinton, Covid ile ilgili olmayan bir enfeksiyon için tedavi görmek üzere [California Üniversitesi Irvine] Tıp Merkezine kabul edildi." dedi.

Bu arada CNN, Cuma günü hastaneden taburcu edilebileceğini ve sağlık sorununun Clinton'un önceki kalp problemleriyle ilgili olmadığını bildirdi.

Clinton Yugoslavya'nın bombalaması sırasında ABD Başkanı'ydı. ABD güdümündeki NATO güçleri Yugoslavya'ya 78 gün boyunca 37 bin hava saldırısı düzenledi. NATO tarafından bu 78 gün boyuncu 89'u çocuk olmak üzere 2 binin üstünde Arnavut ve Sırp sivil öldürüldü, 12 bin 500'ün üstünde sivilse yaralandı.

Bombardıman nedeyile 200 bin kişiyse evlerini terkederek göç etmek zorunda kaldı.

NATO güçleri sivil halka yönelik katliamı sırasında Irak'ta da yaptığı gibi seyreltilmiş uranyum yüklü bombaları kullandı. NATO'nun radyoaktif silahları sivil veya askeri hedef ayırt etmeksizin kitlesel bir şekilde kullandı.

Söz konusu seyreltilmiş uranyum bombardımanlarını takiben BM 2002 Mart'ında Sırbistan'daki yüksek rayoaktif kontaminasyon yaşandığını açıkladı. Radyoaktif silahların kullanımı su ve toprak kaynaklarının da geri döndürülemez bir şekilde kontamine olmasına neden oldu, bombardımandan kaynaklı olarak Sırbistan ve Karadağ'da hâlâ kanser vakaları yüksek miktarda seyrediyor.