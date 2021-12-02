Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden eylem: Hükümet istifa!

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğrencileri artan döviz kurunu ve AKP’yi protesto etmek için eylemlerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta hükümeti protesto etmek için iki defa eylem yapan öğrenciler, bu hafta da kampüslerinde taleplerini yineledi.
'Krizin sebebi sermaye düzeni'
Bilkent yurtlarının önünde toplanan öğrenciler, Fen Fakültesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Fakültenin önünde geçinemediklerini vurgulayan ve "AKP’ye karşı ayağa kalkıyoruz" diyen öğrenciler, "Hükümet istifa" ve "Krizin sebebi sermaye düzeni" gibi sloganlarla üniversite nizamiyesine kadar eylemlerine devam etti. Kampüs nizamiyesinin hemen dışında bekleyen polis, öğrencilerin yuhalamaları üzerine alanı terk etti.
Öğrencilerin eylem sırasında okudukları bildiride şu sözlere yer verildi: