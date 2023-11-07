Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı İstanbul’da buluştu

Bilişim sektöründe çalışan emekçilerden oluşan Patronların Ensesindeyiz Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı İstanbul’da bir araya geldi.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, bilişim sektöründe yaşanan sorunların konuşulduğu toplantıda mobbing’e, fazla mesaiye, baskıya karşı neler yapılabileceği ve bilişim emekçilerinin hukuksal olarak ne gibi haklarının olduğu üzerinde duruldu.

Çalışma grupları oluşturuldu

Çalışma koşullarından dolayı yaşanan sağlık sorunlarının ele alındığı toplantıda bilişim emekçilerinin yaşadığı sıkıntıların kamuoyunda daha fazla gündem olması için çalışma yapma kararı alındı.

Toplantıda belirli başlıklarda çalışma grupları oluşturuldu ve bu çalışma gruplarının düzenli olarak sektöre dair sorunları kaleme aldıkları ve her ay bilişim sektörü çalışanlarının yan yana gelerek belirli başlıkları tartışacakları toplantılar yapma kararı alındı.