Bilim ve Aydınlanma Akademisi yaz okulu soL TV'de

soL Bilim ve Aydınlanma Programında bu hafta, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin (BAA) 4. Yaz Okulu, 2-6 Ağustos 2021 tarihlerinde Karaburun Dolungaz Şirinbaba kamp alanında düzenlenen yaz okulu gündem edildi.

“20. yüzyılda sınıf mücadeleleri ve bilim felsefesi” başlığında toplanan yaz okulunda, 20. yüzyılda sınıf mücadelelerinin dönemlendirilmesinden Marksist bilgi teorisine, Frankfurt okulundan post modernizmin eleştirisine kadar farklı başlıklarda sunuşlar yer aldı.

Ayrıca Ege’de işçi sınıfının hafızasına kazınmış bir direniş olan Tariş direnişini konu alan, yönetmenliğini Hülya Karcı’nın yaptığı “Bir Makas Değişimiydi Tariş” belgeselinin de gösterimi ve dönemin tanıklarıyla söyleşi de gerçekleştirildi.