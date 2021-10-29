Bilim Kurulu üyesinden TFF'nin tam kapasite seyirci kararına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TFF’nin tam kapasiteyle seyirci alma kararını değerlendirdi.

“Futbol Federasyonu'nun aldığı karar aşı yönünde de bir teşvik yapıyor" diyen İlhan, "Maça gitmek isteyen vatandaşlarımız kamusal bir alan değil sosyal bir alan, bu sosyal alana gittiklerinde de aşı olmaları söz konusu olacak, bunu da yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendiriyorum” ifadesini kullandı. (İHA)

TFF, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurmuştu.