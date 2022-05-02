Bilim Kurulu Üyesi: 10 gün içinde kısıtlamaların kalkacağını düşünüyorum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Nurettin Yiyit, sağlık kuruluşları ve toplu taşımalardaki maske uygulaması kısıtlamalarının 10 güne kadar kalkacağını düşündüğünü söyledi.

Yiyit’i konuya dair açıklaması şöyle:

“Bütün o kısıtlamaları ve Covid-19’un bize getirdiği sıkıntılardan hepsinden kurtulmaya karar verdik. Sadece toplu taşıma ve özellikle sağlık tesislerinde maske kullanımının bir süre devam etmesi ve bunun da günlük rakamın binin altına düştüğü anda kaldırılması söz konusu. Yakın bir zamanda muhtemelen bir hafta, 10 gün içinde son kalan kısıtlamaların kalkacağını düşünüyorum. Mevcut haliyle aslında virüs çok hızla yayılsa bile genel yaklaşım bir üst solunum yolu enfeksiyonuna döndü, yani akciğer tutumu çok fazla gözlemlemediğimiz için bu bizi çok rahat hareket etmeye itti. Normal bir gripte nasıl bir tedbir alıyorsak, bunda da böyle yürümeye karar verdik.” (İHA)