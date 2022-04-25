Bilim Kurulu toplantısının tarihi yine değişti: Yarın toplanacak

Sağlık Bakanı Koca daha önce 27 Nisan'a ertelendiğini duyurduğu Bilim Kurulu toplantısının tarihinin yine değiştiğini açıkladı. Toplantı yarın yapılacak.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının önce 20 Nisan'da yapılacağını açıklamış, daha sonra bu toplantıyı 27 Nisan'a ertelediklerini duyurmuştu.

Koca yeni bir açıklama yaparak toplantının yarın (26 Nisan) yapılacağını belirtti.

'Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca “Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım.' Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor” ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu son olarak 2 Mart’ta toplanmıştı.

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