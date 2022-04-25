Bilim Kurulu toplantısının tarihi yine değişti: Yarın toplanacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak" dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının önce 20 Nisan'da yapılacağını açıklamış, daha sonra bu toplantıyı 27 Nisan'a ertelediklerini duyurmuştu.

Koca yeni bir açıklama yaparak toplantının yarın (26 Nisan) yapılacağını belirtti.

'Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca “Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım.' Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor” ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu son olarak 2 Mart’ta toplanmıştı.