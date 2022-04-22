Koca Bilim Kurulu toplantısının ertelenme nedenini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman Valiliği'ni ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgınında son dönemde yaşamını yitiren yurttaşların "neredeyse tamamının" ileri yaş grubu ve ek hastalığı olan kişiler olduğunu söyleyen Koca bugün itibariyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayısının 21'e çıktığını, Adıyaman'ın da bu iller arasında olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği sorusuna ise "Bu toplantıyı doğrusu geniş katılımlı ve yüz yüze yapmak istiyoruz. O nedenle haftaya erteledik" diye yanıt verdi.

Maske kullanımına dair soru üzerine Koca "Bilim Kurulu okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirmiş olacak. Bu konuda önerileri daha sonra değerlendirmek üzere de kamuoyuna açıklanmış olacak" dedi.

