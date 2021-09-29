Bilim Kurulu toplanıyor

Bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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