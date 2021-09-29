Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Haber Merkezi
Bilim Kurulu toplanıyor
Bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.