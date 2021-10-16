İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de mitinge hazırlanan aşı karşıtlarına tepkiler sürüyor. Genel Sağlık-İş İzmir Şubesi "Bilim insanlarının aydınlatamadığı halkı şarlatanlar aldatır!" başlıklı bir açıklama yaptı.
Sendika, "Sağlık emekçilerinin her türlü hak arama mücadelesinin karşısına dikilen, en son aile hekimlerinin haklı taleplerini bir mitingle dile getirmesini engelleyen AKP iktidarının, aşı karşıtlığı ve benzeri gerici her türlü etkinlik karşısında oldukça cömert bir tutum takındığı bir kez daha tescillenmiştir" açıklamasında bulundu.
'AKP başarısızlığının üzerini örtmeye mi çalışıyor?'
Açıklama şöyle: