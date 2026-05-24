Bilgi Üniversitesi yeniden açılıyor iddiası: Karar geri çekilecek
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.05.2026 , 23:09
AKP iktidarının tepki çeken bir kararla Bilgi Üniversitesi’ni kapatması sonrası öğrenciler günlerdir eylem yapıyor.
Eylemler sonrası iktidarın geri adım attığı, kararı geri çekeceği öne sürüldü.
Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar gündeme gelirken, gazeteci Barış Terkoğlu, “Öğrencilerin günler süren tepkisi sonuç alıyor gibi görünüyor. Ankara’da konuşulanlara göre Bilgi Üniversitesi’nin kapatma kararından geri dönülecek. Üniversitenin kapılarının yeniden açılması Resmi Gazete’de duyurulacak” dedi.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.