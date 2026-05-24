soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

Bilgi Üniversitesi yeniden açılıyor iddiası: Karar geri çekilecek

Bilgi Üniversitesi’nin Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılması kararının gelen tepkiler sonrası geri çekileceği öğrenildi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 24.05.2026 , 23:09

AKP iktidarının tepki çeken bir kararla Bilgi Üniversitesi’ni kapatması sonrası öğrenciler günlerdir eylem yapıyor.

Eylemler sonrası iktidarın geri adım attığı, kararı geri çekeceği öne sürüldü.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden çeşitli iddialar gündeme gelirken, gazeteci Barış Terkoğlu, “Öğrencilerin günler süren tepkisi sonuç alıyor gibi görünüyor. Ankara’da konuşulanlara göre Bilgi Üniversitesi’nin kapatma kararından geri dönülecek. Üniversitenin kapılarının yeniden açılması Resmi Gazete’de duyurulacak” dedi.

