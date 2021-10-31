Bilecik'te iki meclis üyesi transfer oldu, çoğunluk CHP'den AKP'ye geçti

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda CHP’den daha önce istifa eden Osmaneli Belediye Meclis Üyesi Özden Karip ve CHP İnhisar İl Genel Meclis Üyesi Şerafettin Turan’ın parti saflarına katıldığı duyuruldu. Böylece İl Genel Meclisindeki sandalye sayısı 10’dan 11’e çıkan AKP, mecliste salt çoğunluğu elde etmiş oldu.