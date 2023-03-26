Bilal Erdoğan şimdi de enerji işine girdi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın denizcilik sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortağı olduğu ve ayrıca restoran zinciri sahibi olduğunu biliniyor. İşlerini her geçen gün daha da büyüten Bilal Erdoğan şimdi de 2018 yılında kurduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) ile enerji sektörüne giriyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu YETEV’e Yenidoğu Okulları ile İrfan Okulları gibi özel okulların bağlı. YETEV, 17 Şubat’ta ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak Niğde’nin Bor ilçesine güneş enerjisi santralı (GES) kurmak için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı. Bakanlık, 22 Mart’ta projeye ilişkin “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini açıkladı.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Bor ilçesinin Okçu Köyü’nde kurulacak güneş enerjisi santralı 95 milyon TL’ye mal olacak. Proje kapsamında 13 hektarlık bir alanda 13 bin 211 adet panel kurulması planlanıyor. Projenin ekonomik ömrünün 49 yıl olacağı, arazi hazırlık ve montaj çalışmalarını kapsayan inşaat süresinin 6 ay olmasının planlandığı açıklandı. Söz konusu arazinin imar planlarına “tarımsal nitelikli arazi” olarak işlendiği de ifade edildi.

Medipol de Siirt'e GES kuruyor

Bilal Erdoğan’ın dışında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi de 24 Mart’ta güneş enerji santralı kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. ÇED süreci başlatılan projeye dair hazırlanan tanıtım dosyasında, GES’in Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Akçalı Köyü’nde 22 hektarlık alanda kurulacağı açıklandı.

Projenin maliyetinin ise 281 milyon TL olacağı ifade edildi. Dosyada, Medipol Üniversitesi’nin GES’in kurulacağı arazileri bir süre önce yaklaşık 10 milyon TL’ye satın aldığı belirtildi.

Bakan Koca tarafından kurulan Medipol Sağlık Grubu’nun adı altında faaliyet gösteren özel hastane zincirinin ticari unvanı Medipolitan Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş..

Bu şirket ismiyle de yine Siirt’in Akçalı Köyü’ne bir başka GES projesi kurulmak isteniyor. Şirket bu proje için de 24 Mart’ta bakanlığa başvurdu. 32 hektarlık alana kurulacak bu projenin de 379 milyon 646 bin TL’ye mâl olacağı açıklandı.