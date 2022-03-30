Bilal Erdoğan Özbekistan'daki protokolde ilk sırada: 'Hangi sıfatla yer alıyor?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti nedeniyle dün resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan'a gitmişti.

"TRK" uçağıyla saat 10.45'de Taşkent'e hareket eden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

İlk sırada Bilal Erdoğan

Mirziyoyev ilk önce protokolde bakanların önünde yer alan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın elini sıktı.

Protokolde çok sayıda bakan Bilal Erdoğan'ın arkasında yer aldı.

'84 milyonun vergileriyle partililer dolaştırılıyor'

Konuyla ilgili Halk TV'de açıklama yapan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de duruma tepki gösterdi. "84 milyonun vergileriyle partililer dolaştırılıyor" diyen Çakırözer, şunları söyledi:

"Aile bireyleri tabii ki liderlerle ziyaretlere katılabilir. Peki hangi sıfatla yer alıyor? Oğlu sıfatıyla da oradaysa, okçuluk derneği adına da oradaysa bulunduğu yer yanlış. Ayrıca AK Parti gençlik kollarından da uçakta olanlar olduğu paylaşımlarını gördük. Cumhurbaşkanlığı uçağı bütçesi vatandaşın bütçesinden karşılanıyor. 84 milyonun vergileriyle partililer dolaştırılıyor. Son yıllarda devlet protokolü karışmış durumda. Her türlü devlet imkanını kullanırsanız bu yanlış olur."