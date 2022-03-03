Bilal Erdoğan: Latte içme demiyorum ama Starbucks’ta Türk kahvesi söyleyeceksin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Samsun'daki il ve ilçe temsilciliklerinin açılışında konuştu.

‘Hamburgeri de ye ama Bafra pideni ihmal etme...’

"Ben Türkiye'nin kendi kimliğini ihya ederek, kendi kültürünü yaşayarak, kendi inancını kuşanarak da güçlü bir ülke olabileceğine inanıyorum" diyen Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"O zaman bunu hayatımızın her alanına yaymamız lazım. Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin mesela. Ben sana Starbucks'a gitme, latte içme demiyorum ki. Ama Türk kahvesine burun büküyorsan, onu geçmişin bir şeyi olarak görüyorsan olmaz. Gıdadan örnek vermeyi çok seviyorum; hamburgeri yiyeceksin ama benim Bafra pidemi ihmal etmeyeceksin."