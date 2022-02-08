Bilal Erdoğan istedi, gazeteciler hakkında 4 yıla kadar hapis talep edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikayeti üzerine Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan Hazal Ocak imzalı “Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberler gerekçe gösterilerek açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

'Arkadaş kelimesi hakaret ve iftira kabul edildi'

Bilal Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, gazeteciler hakkında “Bilal Erdoğan'ın şanslı arkadaşı” ve “Arkadaş ihale zengini” başlıklı haberlerimizden ötürü “hakaret ve iftira” suçlamasıyla dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamede, “haberde yer alan ifadeler, başlıklar ve ithamların müşteki açısından onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu” ifadeleri yer almıştı.

Bugün, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

'Bir sonraki duruşma 7 Haziran'da görülecek'

Savcı, "Arkadaş" kelimesini hakaret olarak sayarak ve gazeteci Hazal Ocak, eski internet sorumlu haber müdürü Ozan Yurtoğlu, eski yazı işleri müdürü Olcay Büyüktaş ile eski yayın koordinatörü Serkan Ozan hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Davanın bir sonraki duruşmasının 7 Haziran'da görüleceği karar altına alındı.