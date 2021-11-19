Bilal Erdoğan: Her medeniyet belli bir sürenin sonunda yavaşlama ve çöküş dönemine giriyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "2021-2022 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu"nun açılış etkinliğinde konuştu.

"200 yıldır Batı medeniyeti önde diye tarih boyunca Batı'nın önde olduğunu düşünebilir misiniz? Ondan önce İslam medeniyeti, Antik Yunan, Mısır ve Çin medeniyetleri vardı. Bu böyle devamlı bir değişim, dönüşüm içerisinde bir süreç. Şimdi bundan sonraki medeniyet kim olacak, kim yükselecek?" diyen Erdoğan, "Her bir medeniyet belli bir sürenin sonunda bir yavaşlama ve çöküş dönemine giriyor. Batı medeniyeti şu anda o yavaşlama ve belki de çöküş döneminin başında" ifadesini kullandı.