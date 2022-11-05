Bilal Erdoğan: Çocuklar Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilemiyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Uluslararası Vuslat Platformunca Balıkesir'in Edremit ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları" başlıklı konferansta konuştu.

Bilal Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı meselesi aslında Türkiye'yi gerçekten çağ atlatabilecek bir yaklaşım. İnşallah gençleri de bunun etrafında toparlayabilirsek, onların ürettiği projeler, fikirler, onları dinleyen yetişkinlerle Allah'ın izniyle 21. yüzyılda gerçekten Türkiye vites büyütmeye devam edecek." dedi.

Erdoğan, "Bugünün genç nesillerinde çok güzel cevher" olduğunu söyleyerek, "Biz aslında şunu bir yandan diyoruz, bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar. Çünkü 1970'lerde, 1980'lerde, 1990 yıllarında neler yaşandığını bilmedikleri için bunların kıymetini bilmiyorlar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Ama bir de şu tarafından bakın, 1950'lerde, 1970'lerde yetişenler, bugünkü çocuklar kadar öz güvenli yetişemediler. Bugünkü çocuklar ülkesinin liderinin Amerika'ya karşı çıkabildiğini, dünyanın büyük meselelerinde son sözü söyleyen bir lider noktasına gelebildiğini, Türkiye Yüzyılı gibi dünyanın çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yüzyılı gibi büyük bir vizyonu insanların önüne koyabildiğini ve kimsenin de bunu yadırgamadığını görerek büyüyorlar." (AA)