Biden'ın Stoltenberg ile görüşmesine 'diş tedavisi' ertelemesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile planlanan görüşmesi yarına ertelendi. Ertelemenin Biden'ın diş tedavisi nedeniyle olduğu belirtiliyor.

Görüşmenin ertelenmesinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Beyaz Saray yerel saatle bu sabah Biden'ın, diş tedavisi gördüğü için önceden duyurulan bir programa katılamayacağını bildirmişti.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden, bu işlem için genel anestezi almadı ve bu nedenle de yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek.

Biden'ın bugün yerel saatle 15.15'te üç ay sonra görevden ayrılacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Beyaz Saray’da ağırlaması bekleniyordu.

Biden ve Stoltenberg'in yarına ertelenen görüşmesinde Ukrayna'daki durum ile ve Türkiye'yi İsveç'in NATO'ya katılımını engellemekten vazgeçmeye ikna etme çabalarını ele almaları bekleniyor.