Biden'ın Putin'le tam teşekküllü müzakereyi reddetmesine Kremlin'den ilk yorum

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in öncelikle yaklaşan kongre seçimleriyle ilgili endişe duyduğunu belirtti.

Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Moskova ile tam teşekküllü müzakere olasılığını reddeden ABD Başkanı Joe Biden'in bu adımına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Sputnik'in aktardığına göre Uşakov, “Bu güç durumda onun (Biden’ın) her şeyden önce yaklaşan ara seçimleri düşündüğünü sanıyorum, bu nedenle uyuşturucu teslim etmekten gözaltına alınan kadın basketbolcuyu kesinlikle iade etmemiz gerektiğini hatırlatıyor, ancak bu en azından bizi endişelendiren en önemli konu değil” diye konuştu.

Biden, Putin ile olası görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Şu anda Putin ile görüşmek için ortada bir neden görmüyorum” diyerek, ancak Rusya'da ülkeye uyuşturucu soktuğu gerekçesiyle tutuklanan ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in salıverilmesi konusunda görüşeceğini ifade etmişti.

Putin de Biden ile olası görüşme yönündeki sorulara, şimdilik böyle bir görüşmeyi gerekli görmediğini, ayrıca böyle bir görüşmenin yapılabileceği bir platform olmadığı yanıtını vermişti.