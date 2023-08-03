Biden'ın oğlu kirasını ödemeden evden kaçtı

Çeşitli suçlamalarla birçok kez gündem olan ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Hunter Biden, Kaliforniya'da aylık 25 bin dolar kira verdiği evden ev sahibine haber vermeden ayrıldı. Biden'ın evi harabe içinde bıraktığı iddia edilirken, evin kirasını da aylardır ödemediği öne sürüldü.

Hunter Biden, Venice Beach semtinde bulunan evi, eşi Melissa Cohen'le birlikte 2021'de tutmuştu.

Çiftin, aynı zamanda restoran zinciri Sweetgreen'in kurucularından olan ev sahibi Jonathan Neman'la birçok kez tartışma yaşadığı, Neman'ın da geçtiğimiz yıl evi satmaya karar verdiği öğrenildi.

Daily Mail'e konuşan bir kaynağın aktardığına göre, çift, evde bulunan müzik setini parçaladı ve bunun için tamire gelen kişilerle sorun yaşadı. Çiftin ayrıca evi kirli bıraktığı söylendi.

İddiaya göre, Biden'ın, ev sahibi Neman'a toplam 80 bin dolar ederinde üç aylık kira borcu bulunuyor. Biden ve Cohen'in söz konusu evde toplam 6 ay kiralık kaldığı belirtildi. Buna göre çift, kira borçlarının yarısını ödememiş oldu.

Neman'ın, Biden'ı borçlarından dolayı dava açmayı düşünmediği kaydedildi.

Daha önce Hunter Biden hakkında vergi suçlamaları ve uygunsuz bir şekilde silah bulundurma nedeniyle davalar açılmıştı.