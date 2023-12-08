Biden’ın oğlu 1,4 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor

ABD’de Los Angeles'taki bir federal mahkeme dün, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a yaklaşık 1,4 milyon dolar tutarında vergi ödemediği gerekçesiyle dokuz suçlama yöneltti.

Perşembe günü Los Angeles mahkemesinde sunulan belgelere göre 53 yaşındaki Hunter Biden, "abartılı bir yaşam tarzına" milyonlarca dolar harcarken vergi beyanında bulunmamak ve ödememek, vergi tahakkukunu kaçırmak ve sahte veya hileli vergi beyannamesi vermekle suçlanıyor.

Hunter Biden suçlu bulunması halinde 17 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.