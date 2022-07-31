Biden'ın koruması genç kadını darp etti: 'Öleceğimi sandım'

ABD Başkanı Joe Biden’ın 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yaptığı İsrail ziyaretinden bir hafta önce, Biden’ın güvenliğini sağlamaktan sorumlu Gizli Servis ekibine bağlı bir ajanın, İsrailli bir kadını darp ettiği ortaya çıktı.

OdaTV'nin aktardığına göre, 30 yaşındaki İsrailli kadın Tamar Ben-Haim, evine doğru yürürken saldırıya uğradı.

Olay yerine yakın bir noktadaki gece kulübünde yüksek alkol tüketen ve sarhoş olan Gizli Servis ajanı, yanında başka bir ajanla birlikte yürürken Tamar Ben-Haim ile karşılaştı.

Joe Biden’ın yakın koruması, durduk yere kadına saldırdı. Kadını defalarca kez yumruklayan Gizli Servis ajanı, yanındaki diğer ajan tarafından durduruldu.

'Çok savunmasız hissettim'

Kadın, o anları şöyle anlattı:

“Öleceğimi sandım, hiçbir şey yapamadım. Benden çok daha fazla güçlüydü. Çok savunmasız hissettim. Göğsüme defalarca kez yumruk attı. Nefesim kesildi. Kendimi kum torbası gibi hissettim.”

Tamar Ben-Haim, saldırganın fotoğrafını çekip polisi aradı. Ancak saldırganın, ABD Başkanı’nın koruması olduğundan haberi yoktu.

Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

İsrail polisi, saldırganı gözaltına aldı.

Saldırganın ABD Başkanı Joe Biden’ın koruması olduğunu öğrenince, saldırganı serbest bıraktılar.

Gizli Servis ajanı, ilk uçakla ABD’ye gönderildi.

İsrailli kadın, gerçeği iki hafta sonra öğrendi.

Gizli Servis basın sözcüsü, “Soruşturma yürütülüyor, görevi askıya alındı” açıklamasında bulundu. Ancak İsrail basını, saldırgan ABD Başkanı korumasının hala görevine devam ettiğini iddia etti.

Tamar Ben-Haim, saldırı sonrası günlerce yataktan çıkamadığını, göğsünde morluklar oluştuğunu ve psikolojik olarak büyük bir yıkım yaşadığını söyledi. Doğup büyüdüğü bölgede ilk defa böyle bir şey yaşadığını ifade eden Tamar Ben-Haim, saldırının etkisinden hala çıkamadığını ifade etti.