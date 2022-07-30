Biden'ın Covid-19 testi tekrar pozitif çıktı

Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, ABD Başkanı Joe Biden'ın antijen testinde pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Beyaz Saray tarafından yayınlanan mektupta, "Salı akşamı, Çarşamba sabahı, Perşembe sabahı ve Cuma sabahı negatif test verdikten sonra, Başkan Cumartesi sabahı antijen testi ile pozitif test verdi." denildi.

O'Connor, Biden'ın semptom yaşamadığını ve iyi hissettiğini söyledi.

Biden'ın şu anda Paxlovid ile tedaviye yeniden başlamak için bir neden olmadığını söyleyen O'Connor, ABD Başkanı'nın "sıkı izolasyon prosedürlerini yeniden başlatacağını" ekledi.