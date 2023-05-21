Biden'dan Ukrayna'ya F-16 açıklaması: 'Zelenskiy'den güvence aldım'

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya'nın Hiroşima kentinde yapılan ve bugün sona eren G7 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Ukrayna'ya F-16 verme planına ilişkin konuşan Biden, Ukrayna'nın bu uçaklara şu anda ihtiyacı olduğunu öne sürdü.

Bir gazetecinin, Ukrayna'nın bu savaş uçaklarını Rusya'ya saldırmak için kullanıp kullanmayacağına dair sorusu üzerine Biden, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den F-16'ları Rus topraklarına girmek için kullanmayacaklarına dair kesin güvence aldım. Ancak Ukrayna topraklarında Rusların olduğu yerlerde kullanabilirler" dedi.

'Çin ile buzlar eriyecek' açıklaması

Öte yandan Çin ile ilişkilerini de değerlendiren Biden, bu ülke ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile daha önce ilişkilerde ilerleme kaydedildiğini belirterek "Daha sonra 'aptal' balon olayı oldu ve bu kanallar kapandı. Yakın zamanda buzların eridiğini göreceğinize inanıyorum" dedi. (AA)