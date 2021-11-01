Biden'dan 'Suriye' açıklaması: Gerekli karşılık verilecek

ABD Başkanı Joe Biden; İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile İran nükleer program üzerine yaptıkları dörtlü toplantıda, İran’ı 'nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun diplomasi olduğu' konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

İtalya’nın başkenti Roma’da G-20 Zirvesine katılan ABD Başkanı Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, “Dün (İngiltere) Başbakan Johnson, (Almanya) Başbakan Merkel ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığımız toplantıda, İran’ı nükleer silah elde etme konusunda engellemenin en iyi yolunun, diplomasi olduğuna yönelik inancımızı yineledik” ifadelerini kullandı.

Biden, üç liderle İran’ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

İran'a yaptırım konusu

Bir gazetecinin, kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran’a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden, “Bu konunun nasıl çözüleceği, bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, (İran) dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak” yanıtını verdi.

Suriye açıklaması



Suriye’de Irak sınırındaki El Tanıf üssünde konuşlu ABD güçlerine yönelik drone saldırısına yanıt verip vermeyeceklerine ilişkin bir soruya da Biden, ABD’nin her zaman yaptığı gibi Amerikan güçlerine ve menfaatlerine saldıranlara karşılık vereceğini ifade etti.

Biden'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Ortaklarımızla ve müttefiklerimiz Amerikan liderliği hakkında konuştuk. Sorun çözme konusundaki desteklerimize değindiler. G-20'nin küresel kurumlar vergisini desteklemesini takdir ediyorum. Biz bir yıldır uğraşıyoruz gerekli momentumu sağlamak için. Minimum yüzde 15 kurumlar vergisi getiriyoruz. Aynı zamanda bir fon da kurduk. Gelecekte gerekirse bir sonraki salgına müdahale etmek için.

Bugün son olarak yakın AB ortaklarımız ile kritik yeni bir anlaşmaya imza attık. Hem çalışanlarımız, hem iklim kriziyle mücadele için. AB ile ABD dünyanın ilk ticaret anlaşmasını yaptı. Ne kadar karbon salındığına göre çok da destek aldık. Özellikle çelik sektörü çalışanlarından. Anlaşma AB'deki dostlarımız gerilimi net bir şeklide azaltacak.

İran'la nükleer müzakere

İki farklı mesele var burada. Birinci müzakerelere yeniden katılıp katılmayacakları. Burada meslektaşlarımla görüşmeler yaptık. Kendileri altı ulustan isimlerdi. Bir değişim yapmamız gerekiyor demiştik. Trump'ın aldığı yanlış kararlardan muzdarip olduğumuzu söyleyebilirim Bu bir mesele. Bu meselenin çözümü İran'ın eylemlerine bağlı ve dostlarımızın bize ne kadar destek olacağına bağlı. İran'ın ABD çıkarlarına yönelik saldırıları ve diğer eylemleri ile ilgili de tabii ki cevap veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."