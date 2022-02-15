Biden'dan Rusya açıklaması: Batı Ukrayna krizinde birleşti

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını belirten Biden, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
Biden'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
- "Rusya'nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık"
- "ABD'lilerin hemen ülkeden ayrılmasını istedim"
- "Rusya için bedeli ağır olacak, işgale karşı uzun vadeli yaptırımlarla karşılık vereceğiz"
- "Batı Ukrayna krizinde birleşti"
- "Rusya halkı düşmanımız değil, Rusya saldırırsa bu onların seçimi olacaktır"