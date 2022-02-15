Biden'dan Rusya açıklaması: Batı Ukrayna krizinde birleşti

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine dair değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını belirten Biden, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.

Biden'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle: