ABD Dışişleri Bakanı ve Rusya Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın 12 Şubat’ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonucunda istişarelerin sürdürülmesi yönünde karar alındığı ve bakanların da bu doğrultuda görüşmeleri sürdürmesi konusunda uzlaşıldığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov'un diyalog çağrısında bulunduğu aktarılarak, "Lavrov, Washington ve en yakın müttefikleri tarafından ortaya atılan saldırgan retoriğin kabul edilemezliğine vurgu yaparak, Rusya tarafından gündeme getirilen tüm meseleler üzerinde pragmatik bir diyalog çağrısında bulundu. Ayrıca dışişleri bakanları çeşitli düzeylerde yaklaşan temasların programını görüştüler" denildi.