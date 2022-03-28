Biden'dan Putin'e yönelik sözleri için açıklama: 'Öfkemi dile getirdim'

Polonya’da yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Bu adam iktidarda kalamaz" sözlerini değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, Rusya yönetimini değiştirmeyi amaçlamadıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Biden, “Sadece öfkemi dile getirdim. Kötü kişilerin kötülük yapmaya devam etmemesi gerektiği gibi Putin de iktidarda kalmamalı. Ama bu Putin’i bir şekilde düşürme politikasına sahip olmamız anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.

Sözlerinden vazgeçmediğini ve Putin’in nasıl tepki vereceğini umursamadığını belirten Biden, bu sözlerin, Polonya’daki Ukraynalı sığınmacılarla görüşmeden kaynaklanan “kişisel duygularının ve öfkesinin” bir ifadesi olduğunu söyledi.