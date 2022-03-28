Biden'dan askeri harcamaları artıran 5,8 trilyonluk bütçe tasarısı

ABD Başkanı Joe Biden yeni mali yıl için bütçe tasarısını ABD Kongresi'ne sundu.

Askeri ve polis harcamalarında büyük artış öngören 5,8 trilyon dolarlık bütçe tasarısında, geçen yıl 219 milyon dolar olan Ukrayna'ya yardım 682 milyon dolara çıkarıldı.

Tasarıda ABD'nin "Avrupa caydırıcılık inisiyatifi ve NATO" için ve "Rus saldırganlığına karşı mücadele" için ayırdığı miktarsa 6,9 milyar dolar olarak öngörüldü.

ABD'nin "serbest ve açık Hint-Pasifik bölgesine destek" iddiasıyla bölgedeki faaliyetleri için tasarıda yaklaşık 1,8 milyar dolar ayrılıyor.

Çin'in "kötücül etkisi" ile mücadele adı altındaki fon için 400 milyon dolar ayrılan tasarıda, Pentagon'un ihtiyaçları için öngörülen miktar 773 milyar dolar oldu.

Ticari uzay istasyonlarının geliştirilmesini desteklemek için 223 milyon dolar ayrılan bütçe tasarısında, milyarderlere yüzde 20'lik bir asgari vergi uygulanması öngörülüyor.