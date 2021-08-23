Biden'dan özel şirketlere aşı zorunluluğu getirme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden daha fazla özel şirketin çalışanlarına koronavirüse karşı aşılanma şartı getirmesi için çağrı yaptı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından bugün Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısının 16 yaş ve üzerinde kullanımına tam onay verilmişti.

FDA'nın bu kararını Covid-19 ile mücadelede kilometre taşı olarak niteleyen Biden "Tam onay için bekleyen herkes şimdi gidip aşı yaptırmalı" dedi.

"Bugün özel sektördeki daha fazla şirkete aşı zorunluluğu konusunda adım atma çağrısı yapıyorum" diyen Biden yönetiminin federal hükümette çalışanlar için aşı zorunluluğu ya da düzenli test zorunluluğu getirdiğini hatırlattı.

Biden düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin Afganistan'daki gelişmeler üzerine sorularına yanıt vermeden kürsüden ayrıldı.