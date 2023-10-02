Biden'dan Kongre'ye 'Ukrayna' uyarısı: 'Oyun oynamayı bırakın'

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya yapılan mali yardımlara karşı ABD Kongresi'nde yükselen seslere ilişkin konuşma yaptı.

Beyaz Saray'daki Roosevelt Odası'nda konuşan Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı mali yardımların şimdilik devam edeceğini belirterek, bu konuda "zamanın daraldığına" dair Kongre'ye uyarıda bulundu

Biden, "ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğe sekte vurmaya hiçbir koşulda izin vermemeliyiz. Çok zamanımız yok, yoğun bir aciliyet durumundayız" diye konuştu.

Kongre'de kabul edilen Ukrayna'ya dönük kısa vadeli fon tasarısının Kasım ortasına kadar süreceğine işaret eden Biden, en kısa sürede bir yardım paketinin müzakere edilmesi için Kongre'ye çağrı yaptı.

Biden, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların büyük çoğunluğunun Ukrayna'ya yapılan yardımı desteklediğini savunarak, "Oyun oynamayı bırakın, bu işi bitirin" dedi.

Ukrayna'ya yardım zora girdi

Diğer yandan, savaşın devam etmesiyle, Ukrayna'ya yapılacak yardımların Kongre'de onaylanmasının git gide zora girdiği değerlendiriliyor. Cumhuriyetçilerin, ilgili tasarıya dönük direncinin daha da artacağı düşünülüyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde tasarının geçmesi imkansıza yakın görülüyor.

Bir yandan Biden'ın, Ukrayna'ya yardım için ABD'nin müttefiklerine güvence vermeye yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Bütçe tasarısının reddi

Geçtiğimiz hafta, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukraynalı askerlerin eğitimini ve silah alımını kapsayan 300 milyon dolarlık savunma bütçesi tasarısı, Cumhuriyetçilerin yarısı tarafından karşı oy aldı. Bütçe tasarısının onaylanmaması sonucu ABD hükümeti, kapanma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Bunun üzerine, Ukrayna'ya yardımın devam etmesi için sunulan kısa vadeli fon tasarısı, haftasonu meclisten geçmişti

ABD Kongresi, Rusya'nın harekat başlatmasından bu yana, Ukrayna'ya toplam 113 milyar doları bulan 4 tasarıyı onaylamıştı.