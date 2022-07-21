Biden'dan 'kanser' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "kanserim" açıklaması tartışmalar neden oldu. Beyaz Saray, Biden'ın konuşmasında daha önceki kanser tedavisine atıfta bulunduğunu açıkladı.

Biden, çocukluğunun geçtiği Claymont, Delaware'deki evinin yakınında bulunan petrol rafinerilerinden şikayet ederek, "Bu yüzden ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en uzun süredir ülkedeki en yüksek kanser oranına sahip" dedi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Göreve gelmeden bir yıl önce cilt kanseri tedavisi gördüğü bilinen Biden'ın bu açıklamasında 'şimdiki zaman' dilimini kullanması tartışmalara neden oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden'ın konuşmasında göreve başlamadan önce gerçekleşen kanser tedavisine atıfta bulunduğunu belirtti.