Biden'dan İsrail'e övgü: 'Sayısız hayat kurtardı'

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri bombalayarak gerçekleştirdiği "Şafak Vakti Operasyonu" sırasında halkını koruduğu ve “sayısız hayat” kurtardığını söyleyerek övgüler dizdi. İsrail saldırı sırasında onlarca Filistinliyi öldürdü.

ABD Başkanı Pazar gecesi yaptığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğine desteğim uzun süreli ve sarsılmaz - saldırılara karşı kendini savunma hakkı da dahil" dedi.

Biden ayrıca, "Son günlerde İsrail, Filistin İslami Cihad adlı terörist grubun başlattığı ayrım gözetmeyen roket saldırılarına karşı halkını savundu ve ABD, yüzlerce roketi durduran ve sayısız hayat kurtaran İsrail'in Demir Kubbesine verdiğimiz destekten gurur duyuyor." diye ekledi.

Filistinli yetkililer, Cuma gününden bu yana Gazze'de altısı çocuk en az 41 kişinin İsrail bombardımanında öldürüldüğünü, 265'ten fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Biden'sa, Gazze'den bildirilen sivil ölümlerini "trajedi" olarak nitelendirmekle yetinirken "zamanında ve kapsamlı bir soruşturma" gerektiğini söyledi.