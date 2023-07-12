Biden'dan Erdoğan paylaşımı: 'Daha tarihi bir anlam kazandı'

ABD Başkanı Joe Biden, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı" ifadelerini kullandı. Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.