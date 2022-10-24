Biden'dan ara seçim açıklaması: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor

Washington'daki Ulusal Demokratik Komiteyi ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ara seçimler ile ilgili anketlerin Demokrat Parti'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'daki çoğunluğu kaybedeceğine işaret ettiğini söyleyen Biden, "Şu anda Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor. Ancak hiçbir şey için çok geç değil" dedi.

Kasım 2022 ara seçimlerinde Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin ise 35'i için sandığa gidilecek.