Biden: 2024'te tekrar aday olabilirim ama henüz karar vermedim

ABD Başkanı Joe Biden bugün MSNBC'ye verdiği söyleşisinde 2024'teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı düşündüğünü söyledi. Ancak Biden bu konuda kesin bir karar vermediğini ekledi.

Biden, "Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden'ın program esnasında daldığı görüldü. Bu Biden'ın konuşması esnasında uyuklayıp uyuklamadığı konusunda tartışmaları alevlendirdi.