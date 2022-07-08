Biden yine gaf yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtaj kararının ardından kadınların kürtaja erişimini ve kadın-doğum sağlığı konusundaki haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladı.

OdaTV'nin haberine göre, Biden canlı yayında konuşma yaptığı sırada prompter’da hazırlanan konuşmayı okurken "satırı tekrarla" (Repeat the line) yazan kısmı da okudu.

İmza töreninden önce yaptığı konuşmada Biden, Yüksek Mahkeme’nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararını eleştirerek “Yüksek Mahkeme’nin kararı, anayasal bir yargı kararı değildi. Bu tamamen siyasi bir gücün eylemiydi” diye konuştu.