Biden yine ülkeleri karıştırdı

Gaflarıyla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, dün sona eren NATO zirvesinde de geleneği bozmadı.

Biden, Türkiye’nin vetosunu geri çekmesiyle NATO’ya üyelik yolu açılan İsveç yerine, tarafsız politikalarını sürdüren İsviçre’nin NATO’ya üye olacağını söyledi.

Madrid’deki zirvenin kapanışında düzenlenen basın toplantısında Biden, yanlışlıkla İsveç yerine İsviçre dedi. Hatasını hızla fark eden Biden, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılma sürecine atıfla “İttifakın genişleme süreci konusunda biraz telaşlı olabilirim” ifadelerini kullandı.