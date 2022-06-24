Biden yanlışlıkla talimat kağıdını gösterdi: 'Merhaba' de, otur, teşekkür et...

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki Roosvelt Odası'nda kabine üyelerinin katılımıyla 'Açık Deniz Rüzgar Uygulama Ortaklığı Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Sputnik'in haberine göre, toplantıya, Biden'a Beyaz Saray çalışanları tarafından verilen bilgilendirme notu damga vurdu.

Biden toplantı sonrasında basının sorularını yanıtlarken elindeki notu ters tutunca, notta yazılanlar medyaya yansıdı:

Roosevelt Odası’na gir, katılımcılara merhaba de

KENDİ koltuğuna otur

Basın girecek

2 dakikalık kısa bir değerlendirme yap

Basın mensupları odadan çıkacak

Liz Schuler’e SEN bir soru sor (Not: Liz toplantıya internet üzerinden katılacak)

Katılımcılara teşekkür et

Odadan çık

Fox News'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi talimatların siyasetçiler ve hükümet yetkilileri için kullanılan standart bir prosedür olduğunu söyledi.