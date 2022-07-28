Biden ve Şi'nin görüşmesi başladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Çinping arasındaki telefon görüşmesi, Washington yerel saatiyle 08.33'te [TSİ 15.33] başladı. Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Şi ile yaptığı 5. görüşmede, Çin ile ABD arasındaki sorunların yönetilmesi konusunun ele alınacağı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti iki ülke arasında son dönemde gerilime yol açmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby dün yaptığı açıklamada, görüşmede Çin'in Tayvan'a karşı ve Hint-Pasifik bölgesindeki "saldırgan tavrının", ekonomik ilişkilerdeki gerginliğin ve Çin'in Rusya-Ukrayna savaşına karşı tutumunun ele alınacağını aktarmıştı.

Biden, henüz bu konuda bir karara varmadığını açıklasa da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini kaldırıp kaldırmayacağının da bu görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.