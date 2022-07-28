Biden ve Şi telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ekonomik ve jeopolitik gerilimler de dahil olmak üzere ikili ilişkileri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beşinci kez telefonda görüşen Biden ve Şi’nin görüşmesi 2 saatten fazla sürdü.

Beyaz Saray, görüşmenin yerel saatle sabah 08.33'te başladığını ve 10.50'de sona erdiğini aktardı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin ABD ve Çin arasındaki iletişim hatlarını sürdürme ve derinleştirme, farklılıkları sorumlu bir şekilde yönetme ve iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğü yerlerde birlikte çalışma çabalarının bir parçası olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Biden ve Şi’nin ikili ilişkiler ile diğer bölgesel ve küresel meseleleri ele aldıkları aktarılarak, iklim değişikliği ve sağlık güvenliğini ele almak için kendi ekiplerini görevlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Tayvan konusunda Başkan Biden’ın ABD politikasının değişmediğini, ABD'nin statükoyu değiştirmeye veya Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı baltalamaya yönelik tek taraflı çabalara şiddetle karşı çıktığını vurguladığı belirtildi.

En son geçtiğimiz Mart ayında Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatından kısa bir süre sonra bir araya gelen Biden ve Şi'nin bugünkü görüşmesi, Tayvan, Ukrayna'daki savaş ve ekonomik rekabet gibi gerilimlerin mevcut olduğu konular etrafında yapıldı. (İHA)