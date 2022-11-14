Biden ve Şi bir ilki gerçekleştirecek

ABD ile Çin arasında küresel güç rekabetinin ve gerilimlerin arttığı döneme denk gelen görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le ilk kez yüz yüze görüşecek.

Biden-Şi görüşmesinde, Tayvan, insan hakları, ekonomik rekabet, Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı tutum ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) konularını ele alması, gerilim kaynağı olan anlaşmazlıklarda "kırmızı çizgilerini" ortaya koyması bekleniyor.

Biden ve Şi daha önce her ikisinin de başkan yardımcısı olarak mevkidaş olduğu dönemde yüz yüze görüşmelerde bulunmuştu. Ancak taraflar, Biden'ın geçen yılın başında göreve başlamasından bu yana yalnızca iki kez çevrim içi ve bir kez de telefonda görüşürken hiç bir araya gelmemişti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Covid-19 salgınının başlamasının ardından yaklaşık 2,5 yıl boyunca yurt dışı ziyaretlerine ara vermiş ve yüz yüze diplomasiden kaçınmıştı. Şi, ilk kez temmuzda Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu Pekin'de ağırlamış, ilk yurt dışı ziyaretini ise eylülde Kazakistan'a yapmış, ardından Özbekistan'a geçerek Şanghay İş Birliği Örgütü Zirvesi'ne katılmıştı. (AA)