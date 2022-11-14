İçişleri Bakanı Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, saldırının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'nde basına yaptığı açıklamada "Bize verilen mesajı aldık. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziyesini kabul etmiyoruz" dedi.

Soylu, failler hakkında "Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, "Kobani'yi terör bölgelerini destekleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışılmalıdır" şeklinde konuştu.

Soylu ayrıca saldırıyla ilgili yakalanan Suriye uyruklu Ahlam Albashır hakkında "Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama 'Onu öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık" dedi.

ABD'den taziye mesajları

Dün İstiklal Caddesi'nde gerçekeşen bombalı saldırıya ilişkin ABD'den hem başkanlık hem de büyükelçilik düzeyinde taziye mesajları yayınlanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "ABD, bugün İstanbul'da meydana gelen şiddet eylemini ağır bir şekilde kınıyor. Gönlümüz yaralılarla birlikte ve sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terörle mücadelede NATO Müttefikimiz Türkiye ile omuz omuzayız." açıklamasında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'yse İngilizce ve Türkçe olarak, "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu olarak, bugün öğleden sonra İstanbul’da meydana gelen patlamadan derin bir üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.