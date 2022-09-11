ABD'de, 11 Eylül 2001'deki saldırıların 21. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık" dedi.

Pentagon tarafından düzenlenen törene ABD Başkanı Joe Biden, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin katıldı.

Biden konuşmasında "21 yıl önceki bu saldırıyı asla unutmama sözümüzü tuttuk" dedi ve "O parlak mavi sabahta bizi terör vurdu. ABD'nın hikayesi o gün değişti. Ama, teröristlerin yaralayabileceklerini düşündükleri bu milletin karakteri asla değişmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"ABD demokrasisini güvence altına almak"tan bahseden Biden, "Yılda bir veya ara sıra demokrasi için ayağa kalkmak yeterli değil. Bu, her gün yapmamız gereken bir şey. Dolayısıyla bu, yalnızca hatırlanacak bir gün değil, aynı zamanda her bir ABD'li için ve bu ülkeye olan bağlılığımız için yenilenme ve kararlılık günüdür” dedi.

El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'nin bu yılın başlarında bir insansız hava aracı saldırısında öldürüldüğünü hatırlatan Biden “Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık. Ve artık Zevahiri de ABD halkını bir daha asla tehdit edemez. Dinlenmeyeceğiz, asla unutmayacağız ve asla pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin El Kaide lideri Usame bin Ladin tarafından planlandığını açıkladığı saldırılarda 11 Eylül 2001'de 3 yolcu uçağı kaçırılarak, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasını hedef almıştı. Saldırıda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan saldırıyı ABD’nin cihatçıları yönlendirerek gerçekleştirdiği veya bildiği halde önlemediği de dile getirilmişti.

Saldırıların hemen ardından ABD, önce Afganistan'ı daha sonra da Irak'ı işgal etmişti. ABD'nin başlattığı "teröre karşı küresel savaş" kapsamında 1 milyonu aşkın insan yaşamını yitirmiş, farklı ülkelerden on binlerce kişi ABD tarafından tutuklanmış ve işkencelere maruz kalmıştı.

ABD ordusu işgal ettiği Irak'tan 2011'de, Afganistan'dan ise 2021'de çekilmişti.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin ise saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülmüştü.