Biden: Ukrayna'nın Polonya sınırında tahıl siloları inşa edeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın tahıl ihracatı için ülkenin Polonya dahil kara sınırlarında geçici silolar inşa edeceklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Biden, Salı günü Philadelphia'da katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada "Avrupalı ortaklarımızla gıda fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için, Ukrayna'da kilitli kalan 20 milyon tonluk tahılı piyasaya sürmek üzere yakından çalışıyorum" dedi.

Sözkonusu tahılın Karadeniz'den çıkarılamayacağını savunan Biden "Bu yüzden Polonya dahil Ukrayna'nın sınırları boyunca silolar, geçici silolar inşa edeceğiz" diye konuştu.