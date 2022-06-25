Biden silah kontrolü yasasını imzaladı

ABD’de silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa Kongre'de onaylanmasının ardından, yasa ABD Temsilciler Meclisi'nden de geçmişti. ABD Başkanı Joe Biden bugün yasayı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, silah kontrolü yasasının kabul edilmesiyle “hayatların kurtulacağını” söyledi.

New York Times'ın haberine göre, ABD Kongresi bu yasayla son 30 yıldır ilk kez silah kontrolü konusunda düzenleme yapmış oldu. Yasa tasarısının Kongre'de son geçişinden bir ay önce Teksas'ta bir ilkokulda 19 çocuk ve iki öğretmenin ölümüne neden silahlı saldırının gerçekleşmiş olmasının, tasarının kabul edilmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Joe Biden yasanın hükümetin istediği içeriklerin gerisinde kaldığını, ancak bu tasarının da bir ilerleme olduğunu söyledi.